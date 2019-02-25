النفط ينخفض بعد دعوة ترامب لأوبك إلى الاسترخاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين مرتدة عن مكاسب مبكرة بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتجي أوبك إلى "الاسترخاء" باعتبار أن الأسعار مرتفعة أكثر مما ينبغي، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 12:46 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 66.21 دولار للبرميل، بانخفاض 91 سنتا، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوياته في 2019 عند 67.47 دولار.

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وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 56.52 دولار للبرميل منخفضة 74 سنتا.

وقال ترامب في تغريدة "أسعار النفط ترتفع أكثر مما ينبغي. أوبك، رجاء استرخوا وخذوا الأمور ببساطة. العالم لا يستطيع تحمل طفرة سعرية - الوضع هش".

واتفق أعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول مع أعضاء من خارج المنظمة مثل روسيا على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام للمساعدة في إعادة التوازن للسوق ودعم الأسعار.