مساعد وزير العدل يفتتح مكتب الشهر العقاري بمجمع محاكم المنشية في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

افتتح المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، اليوم الإثنين، مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمجمع محاكم المنشية ببنها.

ويعد المكتب أول شهر عقاري بنظام الشباك الواحد على مستوى محافظة القليوبية، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حضر الافتتاح المستشار صبرى البنا رئيس مجمع المحاكم بالقليوبية، والمستشار حاتم وجيه بالمكتب الفنى لمساعد وزير العدل.

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وقال المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل، أن افتتاح المكتب جاء للتخفيف عن المواطنين للحد من المعاناة والازدحام، حيث يعمل المكتب بنظام الشباك الواحد للتغلب على بعض المشاكل والمعوقات التي كان يعاني منها المواطن سابقا مثل بطئ الإجراءات وإهدار الوقت.

كما يستخدم المكتب وسائل تكنولوجية حديثة مثل النداء الآلي مما يساهم في دقة وانتظام العمل ويساعد الموظف على أداء مهامه الوظيفية ويحقق الراحة للمواطنين.

وأضاف "رزق" أن تحركات المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أثمرت فى تطوير وميكنة العديد من مكاتب الشهر العقاري بالتعاون مع وزارة التخطيط للتيسير على الجمهور المتردد عليها، وتوفير أماكن مناسبة للموظفين العاملين بها ويجرى العمل تباعاً على الانتهاء من تطوير المكاتب من الناحية الإنشائية والتقنية.

من جانبها قالت عايدة محمود الزينى رئيس مصلحة الشهر العقارى، أن توجه الوزارة خلال الفترة المقبلة نحو تطوير مكاتب محافظات الصعيد بعد إحداث تطوير فى مكاتب الوجه البحرى وعلى رأسها محافظات الإسكندرية والقاهرة والجيزة واستخدام وسائل تكنولوجية بهدف تقديم كافة الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.