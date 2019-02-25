بالصور.. محافظ المنوفية يتتفقد مستشفى السادات المركزي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبوسالم:

تفقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، مستشفى السادات المركزي للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة، ومدير الإدارة الصحية بالسادات، ومدير المستشفى، حيث استمع إلى شرح تفصيلي عن آلية سير العمل بالمستشفى.

كما تفقد المحافظ وحدة الغسيل الكلوي واستمع إلى المرضى وتعرف على شكواهم ووجه بسرعة حلها، كما وجه المحافظ بإجراء صيانة دورية لأجهزة الغسيل الكلوي، وكذلك تنظيم توزيع الأطباء وأطقم التمريض داخل المستشفى لتوفير الرعاية الكاملة لكل المرضى بجميع الأقسام وتقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين، كما شدد المحافظ على حسن الاستقبال والتعامل مع المرضى وذويهم وتسهيل إجراءاتهم للتخفيف والحد من الآمهم ومعاناتهم.