انطلاق فعاليات مبادرة "صنايعية مصر" بجامعة بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
دشن اليوم الإثنين، الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، انطلاق فعاليات مبادرة "صنايعية مصر" والتي تنظمها الجامعة.
وقال الدكتور المغربي، أن تنفيذ المبادرة في جامعة بنها يأتي فى اطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تنمية وخدمة المجتمع، مشيرا إلى ان مبادرة "صنايعية مصر"، تستهدف تدريب وتأهيل شباب القليوبية وطلاب التعليم الفني بالإضافة لأصحاب الأعمال اليدوية علي الحرف اليدوية والمهن المختلفة.
وأشار الدكتور المغربى إلى أن البرامج التدريبية التي أعدتها الجامعة تأتي لمواكبة احتياجات سوق العمل من العمالة المدربة وخلق فرص عمل متميزة فى المجال الحرفى، حيث يعاني المجتمع من عدم كفاية عدد الصنايعية المهرة وارتفاع مطالبهم المالية، مؤكدا أنه جري اختيار المتدربين من خلال لجنة للتواصل مع المستفدين من المبادرة وتحديد المدربين.
وأضاف المغربي، أن المرحلة الأولى للمبادرة يتم تنفيذها بكليات الهندسة ببنها والهندسة بشبرا والتربية النوعية والحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية وتستمر حتى يوم 10 مارس المقبل حيث تم إعداد برامج تدريبية على مدى أسبوعين بواقع 30 ساعة تدريبية للمتدربين من طلاب الجامعة والتعليم الفني.
موضحا أن البرامج التدريبية التى سيتم تنفيذها تشمل مجالات التركيبات الكهربية وصناعات الخراطة واللحام وسباكة المعادن وانتاج الحلى ومكملات الزينة وتكنولوجيا الملابس والموضة والخياطة والتفصيل بالاضافة الى مهارات الحاسب الآلى.
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