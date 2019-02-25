وزير التعليم العالي: تعيين أبناء جنوب سيناء في جامعة الملك سلمان طبقا للتنافسية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيجري تطوير محيط جامعة الملك سلمان بالمقر الرئيسي بمدينة الطور، موضحا أنه سيجري فتح محاور وشوارع رئيسية به وتجميله.

وقال إن مقر الجامعة بمدينة الطور جرى تخطيطه لاستيعاب أكثر من 10 آلاف و500 طالب.

وأكد أنه سيجري تعيين أبناء جنوب سيناء في الجامعة طبقا للتنافسية والتخصصات المطلوبة، مشيرا إلى أن جامعة الملك سلمان تعد نواة حقيقية لتنمية المجتمع السيناوي، خاصة وأن الكليات التي ستفتتح مطلع العام الدراسي المقبل تناسب البيئة السيناوية.

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وأوضح الوزير، أن المرحلة الأولى للجامعة تضم 9 كليات ومكتبة كبرى و25 مبنى لإسكان أعضاء هيئة التدريس والطلاب وملاعب تنس وإسكواش واستاد رياضي وحمام سباحة أوليمبي وصالة للألعاب الرياضية متعددة الأغراض.

جاء ذلك اليوم خلال جولة وزير التعليم العالي لمقر الجامعة بمدينة الطور، يرافقه اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، واللواء نادر عشماوي السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، والمحاسب فوزي همام رئيس مدينة الطور.

وأكد وزير التعليم العالي، أن الجامعة ستفتح أبوابها لاستقبال الطلاب من كل دول العالم خاصة الدول العربية المجاورة لمصر .