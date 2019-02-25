لهذه الأسباب، رئيس البرلمان المصري يأمر بالتشويش على هواتف النواب

دعا رئيس مجلس النّواب المصري، علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد 24 فيفري 2019، إلى تفعيل خاصيّة التّشويش داخل القاعة لمنع أعضاء البرلمان من الحديث في الهواتف المحمولة، معلّلا ذلك بالانتقادات التي توجه لمجلس النواب.

وبيّن عبد العال أنّ قراره جاء بعد تعرض مجلس النواب وأعضائه للانتقاد بسبب الصور التي تتناولها وسائل الإعلام المختلفة، فضلا عن حدوث ضجيج واسع بسبب استخدام الهواتف التي تؤثر سلبًا على المناقشات.