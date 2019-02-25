دعا رئيس مجلس النّواب المصري، علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد 24 فيفري 2019، إلى تفعيل خاصيّة التّشويش داخل القاعة لمنع أعضاء البرلمان من الحديث في الهواتف المحمولة، معلّلا ذلك بالانتقادات التي توجه لمجلس النواب.
وبيّن عبد العال أنّ قراره جاء بعد تعرض مجلس النواب وأعضائه للانتقاد بسبب الصور التي تتناولها وسائل الإعلام المختلفة، فضلا عن حدوث ضجيج واسع بسبب استخدام الهواتف التي تؤثر سلبًا على المناقشات.
كانت هذه تفاصيل خبر لهذه الأسباب، رئيس البرلمان المصري يأمر بالتشويش على هواتف النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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