رئيس الوزراء الجزائري يؤكد أن "صناديق الإقتراع" ستحسم مسألة الولاية الخامسة لبوتفليقة

وكالات- أكد رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى اليوم، الإثنين 25 فيفري 2019، أن مسألة الولاية الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة التي تظاهر ضدّها "عدد معتبر" من الجزائريين في الأيام الماضية ستحسم في صناديق الإقتراع، في أوّل ردّ رسمي على الإحتجاجات.

ودعا الجزائريين إلى "اليقظة والتخوف من إنزلاقات خطيرة"، فيما نزل عشرات الآلاف من الجزائريين إلى الشوارع الجمعة تلبية لدعوات على مواقع التواصل الإجتماعي لرفض ترشح بوتفليقة، البالغ من العمر 81 عاما والذي أضعفته جلطة دماغية في 2013، لولاية خامسة.