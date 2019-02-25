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بريطانيا تقول إنها ستحظر حزب الله بالكامل وتصنّفه كمنظّمة إرهابيّة

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وكالات- قالت بريطانيا اليوم، الإثنين 25 فيفري 2019، إنها ستحظر حزب الله وتضيفه بالكامل، بما في ذلك الحزب السياسي، إلى قائمتها بالمنظمات الإرهابية المحظورة.

 

وقال وزير الداخلية، ساجد جاويد "جماعة حزب الله مستمرة في محاولاتها لزعزعة إستقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحها العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي".

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وأضاف "لذلك، إتخذت قرار حظر الجماعة بأكملها".

 

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