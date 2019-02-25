السنيغال/ إنتخاب ماكي سال رئيسًا بنسبة "57% على الأقل" من الأصوات

وكالات- أعلن رئيس الوزراء السنيغالي، محمد بن عبد الله ديون فوز الرئيس ماكي سال بولاية رئاسية ثانية بنسبة "57% على الأقل" من الأصوات في الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد 24 فيفري 2019

وقال ديون عند منتصف الليل في مقر التحالف الرئاسي في دكار "النتائج تسمح لنا بالقول إنه علينا التوجه بالتهنئة إلى الرئيس ماكي سال على إعادة إنتخابه".

وجاء الإعلان وسط هتافات أنصاره الذين تجمعوا في المقر. ولم يدل سال الذي شوهد في المقر في وقت سابق بأي تصريح.

ومن غير المتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية على مستوى المناطق قبل الثلاثاء، وعلى المستوى الوطني بحلول منتصف ليل الجمعة كأبعد تقدير.

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وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات سيتم الدعوة لجولة ثانية في 24 مارس.

وقبيل تصريحات ديون، كان المنافسان الرئيسيان لسال قد حذرا من استباق إعلان الفوز.

وقال رئيس الحكومة السابق ادريسا سك الذي يترشح للمرة الثالثة في انتخابات رئاسية "في هذه المرحلة، يتم الاعلان عن جولة ثانية، والنتائج التي تم جمعها حتى الآن تسمح لنا بقول ذلك".

وأضاف النائب عثمان سونكو الذي خاض الانتخابات أيضا، في مؤتمر صحافي مشترك " في المرحلة الحالية لفرز الاصوات، لا يمكن لأي مرشح، وأشدد أي مرشح وأنا منهم، إعلان الفوز في الانتخابات الرئاسية".