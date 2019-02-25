أكدت وسائل إعلام مقتل خاطف الطائرة البنغالية متأثرا بنيران أصيب بها أثناء القبض عليه. وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وسائل إعلام بنغالية محلية، إن طائرة متجهة إلى مدينة دبي الإماراتية، تعرضت لمحاولة اختطاف في بنغلادش

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