الاتحاد الأوروبي: تأجيل خروج بريطانيا سيكون "حلاً متعقلاً"

صرح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم الاثنين، أن تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يكون "حلاً متعقلاً"، مضيفاً أنه بغض النظر عن النتيجة، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سوف تبدي "أقصى قدر من التفاهم والنية الحسنة".

وجاءت تصريحات توسك بعد يوم من التقائه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس الأحد، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في منتجع شرم الشيخ في مصر.

وشملت مناقشات توسك وماي "السياق القانوني والإجرائي للتأجيل المحتمل"، حسبما قال توسك. وأضاف: "أعتقد أنه في هذا الموقف الذي نحن فيه، سيكون التأجيل حلاً عقلانياً. لكن رئيسة الوزراء ماي لا تزال تعتقد أنها قادرة على تجنب هذا السيناريو".

وقال توسك: "كلما قل الوقت الباقي حتى 29 مارس، كلما زاد احتمال التأجيل"، مشيراً إلى أن هذه هي "حقيقة موضوعية".