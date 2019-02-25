قادة الدول العربية والأوروبية يواصلون فعاليات قمة "شرم الشيخ"

يواصل قادة دول الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين فعاليات قمتهم الأولى من نوعها، والتي انطلقت أمس بمدينة شرم الشيخ السياحية المصرية.

وتتضمن فعاليات اليوم الختامي للقمة جلسة للحوار التفاعلي حول "سبل التعامل المشترك مع التحديات الإقليمية".

وتعهد قادة الجانبين خلال كلماتهم أمس بتعزيز التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتعامل مع قضية الهجرة.

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وستكون جلسة اليوم مغلقة من دون حضور وسائل الإعلام. وستختتم أعمال القمة بعد ظهر اليوم. ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي بعد ختام القمة.

وهذه القمة هي الأولى على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، ويشارك فيها رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية.

وتبحث القمة سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.