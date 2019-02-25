مباحثات بريطانية ألمانية حول بريكست على هامش قمة شرم الشيخ

عقدت تيريزا ماي، رئيس الوزراء البريطانية، اليوم الإثنين مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل جولة من المحادثات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، على هامش القمة العربية الأوروبية، التي تُعقد حاليًا في شرم الشيخ.
وأشارت مجلة (بوليتيكو) في نسختها الأوروبية إلى أن ماي وميركل ناقشتا آخر تطورات (بريكست).. مُضيفة أن ميركل قد ضغطت على ماي على خلفية مزاعم الصحافة البريطانية، التي تُفيد بأن المملكة المتحدة قد تسعى لتمديدفترة التفاوض على المادة 50، حسبما أفاد مصدر مُطلع على المحادثات.
ووصفت الحكومة البريطانية الاجتماع بين ماي وميركل بأنه كان "وديًا وجيدًا"، لكن مسؤولي الحكومة لم يصرحوا بأي تفاصيل عما تناوله الاجتماع، أو ما قالته ميركل ردًا على التطورات الأخيرة التي أحدثتها ماي في (البريكست).
وأوضحت المجلة أن الاجتماع، الذي استغرق 45 دقيقة، بدأ قُبيل سلسلة
وأكدت المجلة أن ماي ستعود إلى لندن مساء/ اليوم/ قبل 48 ساعة قد تتحدد بعدها مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن ماي أعلنت، في وقت سابق، إرجاء التصويت بشأن الاتفاق النهائي لـ"بريكست" إلى 12 مارس المقبل.
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