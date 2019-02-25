ماكرون يدعو الدول الأوروبية لاستراتيجيات جديدة في تطوير القطاع الزراعي

المعرض الزراعى بباريس

كتبت - سارة طارق:

ذكر موقع "Agridigitale" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد تقديم تكنولوجيا "blockchain" لجعل صناعة الزراعة أكثر ابتكارًا، وقد ادعى ذلك خلال كلمته اليوم في المعرض الزراعي الدولي السادس والأربعين في باريس.

دعا ماكرون إلى وحدة الدول الأوروبية فيما يتعلق بهذه المسألة، مشيرًا إلى المنافسة المتنامية من الصين وروسيا والولايات المتحدة، كما شدد على

أهمية السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي.

وقد حدد الرئيس الفرنسي ثلاث استراتيجيات لتطوير القطاع الزراعي في أوروبا، من بينها الدعوة إلى الابتكارات باستخدام التقنيات المتقدمة مثل "blockchain"، حيث من شأن تلك التقنية ضمان الشفافية في إنتاج وتوزيع السلع وتقليل قلق المستهلك المتزايد

حول مصدر واستدامة المنتجات.

أضاف ماكرون "لنفعل ذلك في أوروبا، باستخدام التكنولوجيا الزراعية من خلال تطوير الأدوات التي سوف تتبع كل منتج من إنتاج المواد الخام إلى التعبئة والتغليف والتجهيز، الابتكار موجود ويجب استخدامه في العالم الزراعي ويجب استخدامه بالكامل لأنه في خدمة التميز المشترك وسيخدم المستهلك ".

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يذكر أن في عام 2017، وعد الرئيس ماكرون بجعل فرنسا "دولة ناشئة"، وقد أيده وزير الاقتصاد والمالية برونو لو ماير.