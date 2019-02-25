استطلاع رأي يؤكد تعافي شعبية الرئيس ماكرون

الرئيس الفرنسى إيمانول ماكرون

كتبت - سارة طارق:

ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن استطلاع الرأي الذى نشرت نتائجه، اليوم الاثنين، أن معدلات تأييد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، انتعشت مع تراجع التأييد لحركة الاحتجاج "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة.

وأضافت الصحيفة أن ماكرون يُنظر إليه الآن على أنه "رئيس جيد" بنسبة 32 في المئة من الفرنسيين، حسبما أشار استطلاع الرأى، وهذا يعني أن شعبيته تعافت إلى نفس المستوى الذي كانت عليه قبل بدء الاحتجاجات في نوفمبر الماضى.

على صعيد متصل، يريد غالبية الفرنسيين نحو 55 في المئة الآن أن تتوقف الاحتجاجات العنيفة في كثير من الأحيان، وفقا للاستطلاع.

أشار استطلاع آخر في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن

58 في المئة من الفرنسيين يريدون إنهاء الاحتجاجات التي عقدت لمدة 15 يوما متتالية،السبت الماضي، حيث سببت الاحتجاجات خسائر بملايين الجنيهات، إضافة إلى خسائر بالبنية التحتية العامة وخسائر فادحة لتجار التجزئة، حيث يتجنب المتسوقون مراكز المدن.

يذكر أنه في بداية الاحتجاجات أيدها أكثر من 80 في المئة من الجمهور، مما شكل أكبر تحدٍ يواجه ماكرون منذ أن تولى منصبه في عام 2017، ثم انخفضت شعبيته بعد ذلك لكن الكثير من الناس قاموا بعد ذلك بإعادة تقييم كل من الرئيس والسترات

الصفراء.

وبدأت الاحتجاجات بشأن ضرائب الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، لكن الحركة التي بلا قيادة اتسعت منذ ذلك الحين لتتحول إلى تمرد أكثر عمومية ضد طبقة سياسية ينظر إليها على أنها لا علاقة لها بالناس العاديين، وغضب المحتجون على وجه الخصوص من الرئيس البالغ من العمر 41 عاما، وهو مصرفي استثماري سابق، ويعارض إصلاحاته المؤيدة للأنشطة التجارية.

وخرج حوالي 46,600 من المتظاهرين إلى شوارع المدن الفرنسية، السبت الماضي، وفقا لأرقام وزارة الداخلية، أكثر بقليل من عطلة نهاية الأسبوع السابقة، لكن أقل بكثير من الـ250000 الذين تم حسابهم في ذروة المظاهرات.

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يذكر أن المزارعون رحبوا بالرئيس ماكرون اليوم خلال حضوره للمعرض الزراعي السنوي في باريس، وهو حدث رئيسي في التقويم السياسي الفرنسي.

وتعارض ذلك مع ظهور ماكرون الأول كرئيس في المعرض العام الماضي، عندما أطلق عليه صيحات الاستهجان.