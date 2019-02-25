بريطانيا تعتزم إدراج حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية

وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد

وكالات:

تعتزم الحكومة البريطانية، حظر ميليشيات حزب الله اللبنانية، بجناحيها العسكري والسياسي، وإدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة.

وصرح وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، اليوم الاثنين، إن ميليشيات حزب الله مستمرة في محاولات زعزعة الاستقرار في الوضع الهش

أصلا في الشرق الأوسط"، وفق ما أوردت وكالة رويترز.

وأضاف: "لم نعد قادرين على التمييز بين جناحها العسكري المحظور بالفعل، والحزب السياسي الذي يمثله".

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وتابع: "نتيجة لذلك، اتخذت قرار حظر الحزب بمجمله". ويحتاج القرار إلى موافقة مجلس العموم البريطاني.

وفي وقت لاحق، صرح وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، بأن لندن لن تتغاضى عن أنشطة حزب الله الإرهابي".

وأكد هانت أن قرار "تصنيف الحزب بالكامل منظمة إرهابية لن يغير موقفنا من دعم لبنان ولا علاقتنا بالشعب اللبناني".