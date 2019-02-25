الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي المرشح الأوفر حظًا لرئاسة أوكرانيا

وكالات:

أظهر أحدث استطلاع للرأي، أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع، أن الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية المزمع إجراؤها أواخر الشهر المقبل.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية أن استطلاع الرأي الذي نشر اليوم الاثنين أظهر أن زيلينسكي (مبتدئ سياسي 41 عاما)

يحظى بتأييد 15.4 بالمائة من الناخبين، فيما يتمتع الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو بدعم 10.5 بالمائة، وتأتي مرشحة المعارضة يوليا تيموشينكو في المرتبة الثالثة بنسبة تأييد تبلغ 8 بالمائة.ويتنافس في الانتخابات الرئاسية، التي ستنطلق في 31 منمارس المقبل، 44 مرشحا. وفي حال عدم فوز أي من المرشحين بنسبة 50% من الأصوات -وهو ما تتوقعه استطلاعات الرأي- فإن المرشحين المتصدرين للسباق سيتنافسان في جولة الإعادة المقررة في 21 من أبريل القادم.وأوضح المعهد أنه أجرى مقابلات مع 2042 ناخبا من جميع مناطق البلاد في الفترة ما بين 8 و20 من فبراير الجاري، فيما عدا شبه جزيرة القرم.