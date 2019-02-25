بريطانيا ستحظر جماعة حزب الله اللبنانية بالكامل وتصنفها كمنظمة إرهابية



قالت بريطانيا يوم الاثنين إنها ستحظر جماعة حزب الله اللبنانية وتضيفها بالكامل، بما في ذلك حزبها السياسي، إلى قائمتها بالمنظمات الإرهابية المحظورة.

وأضاف "لذلك، اتخذت قرار حظر الجماعة بأكملها".



وقال وزير الداخلية ساجد جاويد "جماعة حزب الله مستمرة في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحها العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي".