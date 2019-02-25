كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثيون يمنعون الأدوية عن مستشفيات صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن مليشيات الحوثي الموالية لإيران، تواصل احتجاز شحنة أدوية تابعة لأحد المستشفيات في العاصمة صنعاء، بالتزامن مع احتجاز 28 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية وأدوية.

وقالت مصادر حكومية إن شحنة الأدوية التي يحتجزها الحوثيون في مدينة إب وسط اليمن، تخص المستشفى الجمهوري في العاصمة صنعاء، ومقدمة من الهيئة الطبية الدولية.

وكان مسؤولون في الحكومية اليمنية قد أدانوا في وقت سابق احتجاز المتمردين 28 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية وطبية في إب، كانت في طريقها من محافظة عدن إلى صعدة وحجة وريمة والحديدة وتعز والمحويت.

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وتعمد مليشيات الحوثي الإيرانية بشكل متواصل على استغلال العامل الإنساني لابتزاز المجتمع الدولي. وكانت عدة تقاير دولية قد أكدت على أن الانقلابييت يقومون بنهب المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء لتمويل عملياتها العسكرية.

ووصف بيان صادر عن الأمم المتحدة، مستوى المعاناة في اليمن بأنه صادم، موضحا أن 80 في المئة من إجمالي عدد السكان (24.1 ملیون شخص) یحتاجون إلى المساعدات الإنسانية أو الحمایة.