كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المفوضية الأوروبية: الأوروبيين والعرب يريدون أن يبنوا مستقبلهم معا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الاثنين، إن الأوروبيين والعرب يريدون أن يبنوا مستقبلهم معا، مشيرا إلى أن التعاون العربي الأوروبي "ليس جديدا".

وأضف يونكر خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة العربية الأوروبية التي استمرت يومين في مدينة شرم الشيخ في مصر، إن لدى العرب والأوربيين "تاريخ مشترك".

وأكد يونكر خلال المؤتمر الصحفي بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن العلاقات التجارية بين أوروبا والعالم العربي تتطور بشكل جيد.

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من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك خلال المؤتمر الصحفي، إن القمة العربية الأوروبية "مؤشر على فصل جديد في العلاقات بين العرب وأوروبا".

وأضاف: "اتفقنا على العمل المشترك لمواجهة الجماعات الإرهابية وتطوير الاستثمار ودعم الاستقرار في المنطقة".

وأوضح توسك أن القمة العربية الأوروبية الأولى تناولت عدة ملفات، من بينها سوريا وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط.