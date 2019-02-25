كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية يؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين 25 فبراير، ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال سوريا.

وجاء في بيان قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي: "لقد أجرينا مناقشات بناءة وجادة وشاملة للأحداث الأخيرة في سوريا وليبيا واليمن وسبل المصالحة والبحث عن قرارات سياسية مستدامة وسلمية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة".

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وأكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي واستقلال هذه الدول.