كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: شاميما بيجوم تريد أن يتعلم البريطانيين من خطأها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شيماء بيجوم، الجهادية البريطانية عروس "داعش"، إنها تريد العودة إلى المملكة المتحدة، لتكون بمثابة "مثال على كيف يمكن لشخص أن يتغير".

في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل"، من داخل خيمتها في مخيم اللاجئين في شمال سوريا، قالت "بيجوم": "أريد أن أساعد، وأشجع الشباب البريطانيين الآخرين على التفكير قبل أن يتخذوا قرارات مصيرية كهذا، وألا يرتكبوا نفس الخطأ".

وأضافت: "لا أستطيع فعل ذلك إذا بقيت هنا في معسكر. لا استطيع أن أفعل ذلك من أجلكم".

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وكشفت، أنها تأسف لنشر رغبتها في العودة إلى المملكة المتحدة، معتقدة أنها أضرت بشكل غير مباشر بفرص السماح لها بالعودة. مضيفة: "أنا آسفة على التحدث إلى وسائل الإعلام. أتمنى لو أنني بقيت صامتة ووجدت طريقة مختلفة للاتصال بأسرتي".

كما أشارت إلى حقيقة أن عرائس من الجهاديات البريطانيات وأطفالهن قد سُمح لهم بالعودة إلى المملكة المتحدة قادمين من سوريا، قائلين: "أشعر بأنني تعرضت للتمييز لأن الجميع كان يقول إنني فتاة إعلان لـ"داعش". أنا أعاني الآن لأنني مشهورة".

وفي المقابل، كانت قد أوضحت "بيجوم"، في مقابلة حصرية حديثة مع صحيفة "التايمز"، أنها لم تندم على الانضمام إلى جماعة "داعش".

وفي مقابلة أخرى في عطلة نهاية الأسبوع، مع صحيفة "صنداي تلجراف"، انتقدت "بيجوم" حكومة المملكة المتحدة لأنها "اتخذتها مثالًا" عن طريق سحب جنسيتها وعدم إعطائها "الإذن" للتواصل معها أولاً.