كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب ينتقد ارتفاع أسعار النفط ويدعو أوبك إلى "الاسترخاء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رأى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن أسعار النفط ارتفعت بدرجة كبيرة، داعيا منظمة "أوبك" إلى التدخل لوقف لحدوث هزات بالاقتصاد العالمي، الذي وصفه بـ "الهش".

وقال ترامب في تغريدة له على"تويتر"، اليوم الاثنين، إن "أسعار النفط ترتفع أكثر مما ينبغي ويدعو أوبك إلى "الاسترخاء وأخذ الأمور ببساطة".

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وحذر ترامب من أن "العالم لن يستطيع دفع هذا المقابل"، وصفا إياه بالعالم "الهش".

ووصل سعر برميل النفط إلى 67 دولار للبرميل الواحد في الأسواق، بعد ما كان هبط سعره الى دون الستين دولارا للبرميل الشهر الماضي.