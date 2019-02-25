كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التونسي يؤكد التزام بلاده بالقيم العالمية لحقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى التزام بلاده بالمبادئ والقيم العالمية لحقوق الإنسان، ومساندتها لكافة الجهود والمبادرات الرّامية إلى مزيد من الارتقاء بها، من أجل خدمة القضايا العادلة وتعزيز مقومات السلم والأمن فى العالم.

وأشار الرئيس التونسى - خلال كلمته فى فعاليات الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف- إلى حرص بلاده على تعزيز منظومة حقوق الإنسان نصا وممارسة، منذ انطلاق تجربتها الديمقراطية، إيمانا منها بأهميتها فى تكريس دولة القانون والمؤسسات،

وفى الحفاظ على السلام الاجتماعي، حسبما ذكر بيان للرئاسة التونسية اليوم الاثنين .

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وقال إن الدستور التونسى حرص على ضمان كافة الحقوق والحريات والمساواة بين جميع المواطنين وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، كما حرص على تكريس المكانة المتميزة التى تحتلها المرأة فى المجتمع التونسي، ومساهمتها الفاعلة فى اقتصاده وأمنه الاجتماعى.

وشدد على أن حقوق الإنسان مترابطة وغير قابلة للتجزئة، معتبرا أنه لا ديمقراطية بدون مساواة، ولا تنمية حقيقية بدون القضاء على التمييز بين الرجل والمرأة.