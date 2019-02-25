كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أوغلو": تركيا تتوقع من الصين حماية الهويات الثقافية للأويغور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، بأن تركيا تتوقع من الصين حماية الهويات الثقافية للأويغور وغيرهم من المسلمين.

وحسب صحيفة "يني شفق" التركية، قال "أوغلو"، في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا: "تتوقع تركيا من الصين أن تحترم حقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حرية العقيدة وضمان الحماية الكاملة للهويات الثقافية للأويغور وغيرهم من المسلمين".

ويشير الكثيرون إلى منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم في الصين- التي تضم العديد من الأقليات العرقية، بما في ذلك شعب الأويغور التركي - باعتبارها تركستان الشرقية.