كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدمرة أمريكية تدخل ميناء أوديسا الأوكراني في البحر الأسود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت المدمرة الصاروخية الأمريكية "USS Donald Cook" إلى ميناء أوديسا التجاري بأوكرانيا الواقع على ضفاف البحر الأسود.

وأفاد موقع "دومسكايا" بأن المدمرة ستبقى في هذا الميناء حتى 27 فبراير الجاري.

وتتواجد هذه المدمرة في مياه البحر الأسود منذ 19 من الشهر الجاري.

وقالت قيادة الأسطول السادس التابع للقوات البحرية الأمريكية إن المدمرة "USS Donald Cook" تجري في المنطقة "عمليات لضمان الأمن في البحر".

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وكتب الموقع أن طاقم المدمرة أجرى مناورات في البحر بمشاركة الفرقاطة التركية "TCG Faith"، مضيفا أنه من المخطط أن تجري أيضا مناورات مماثلة بمشاركة السفن الحربية الأوكرانية.

وأصبح هذا الدخول الثاني من نوعه لهذه المدمرة الأمريكية إلى مياه البحر الأسود العام الجاري. ففي نهاية شهر يناير الماضي دخلت المدمرة إلى ميناء باطوم بجمهورية جورجيا لمدة 5 أيام.

وتقوم السفن الروسية الموجودة في البحر الأسود بمراقبة تصرفات السفينة الحربية الأمريكية.