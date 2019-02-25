دفاع بوعشرين: لم تحدد أي جلسة من جلسات الاستئناف لحد الآن

خرج دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، اليوم الاثنين، لتوضيح حقيقة انعقاد أولى جلسات الاستئناف في هذا الملف القضائي المثير للجدل.
وقال عبد المولى الماروري، المحامي، وعضو دفاع بوعشرين، في بلاغ أصدره اليوم، إن أعضاء دفاع بوعشرين لم يتوصلوا بأي استدعاء في الموضوع، مؤكدا أنه هو شخصيا من تكلف باستئناف الحكم، ولم يتوصل بأي استدعاء.
ولقطع الشك باليقين، قال الماروري إنه زار، صباح اليوم الاثنين، مصالح كتابة ضبط النيابة العامة، حيث أكد له موظفوها أنه لم تحدد أي جلسة إلى غاية اليوم.
يذكر أن النقاش الجديد حول استئناف محاكمة بوعشرين، يأتي أياما قليلة بعد صدور قرر أممي، يطالب المغرب بالإفراج الفوري عنه بسبب اعتقاله تعسفيا، وتعويضه، ومحاكمة من تورطوا في اعتقاله، طوال هذه الفترة.
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