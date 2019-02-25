الخياري يفند شائعات لحقت ابنه وحياته الشخصية

رد الممثل، محمد الخياري، على الشائعات، التي راجت عن ابنه، وفندها عبر تدوينة في “فايسبوك”، نشرها، أخيرا.

وشارك الخياري متتبعيه في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تدوينة، شكر فيها كل من قدم له التعازي، والمواساة، في وفاة والدته، أخيرا، وكتب: “قبل كل شيء أود أن أكرر تشكراتي لكل الأحبة”.

وأوضح الخياري، في التدوينة نفسها: “أن كل ما نشر، أخيرا، على صفحات “فايسبوكية” مغلوط جدا كـ: (ابني مريض أو عندي مشاكل أو أوأو…) وهي لا تمت للواقع، أو الحقيقة بصلة عدى فراق ست الحبايب يااااا حبيبة”.

ومثل ابن الخياري والده في العرض ما قبل الأول لفيلم” طاكسي بيض”، وهناك ذرف الدموع عند حديثه عن وفاة جدته، قبل أن تروج صفحات “فايسبوكية” إشاعات حوله، وحول الحياة الشخصية للخياري.