الإدريسي: “والدي والثقافة الإسلامية سبب اختياري اللعب للمغرب بدل هولندا”

عبر أسامة الإدريسي، اللاعب المغربي المحترف في صفوف فريق أزيد ألكمار الهولندي، عن سعادته البالغة في اختياره اللعب لمنتخب المغرب بدل هولندا، مشددا على أن خياره الأخير اتخده بعد تفكير عميق واستشارة من عائلته، خاصة من والده.

وفي تصريح تلفزي، لأحد القنوات الهولندية بعد مباراة فريقه الأخيرة في الدوري الهولندي الممتاز، قال الإدريسي، إن ” والده لعب دور كبير في خياره اللعب لمنتخب المغرب بدل هولندا، في تقاليدنا المغربي والإسلامية نميل بالخصوص لخيارات الوالد، لقد طلب مني أن ألعب مع المنتخب الذي أرتاح له أكثر، وأنا أرتاح للعب للمنتخب المغربي”.

وقال الإدريسي، إن والده ” زار مؤخرا المغرب رفقته، وعاين الأجواء هناك وظروف ممارسة لاعبي المنتخب المغربي وقد نصحني بحمل قميص وألوان المغرب، وهو الخيار الذي اتخدته أنا ايضا”.

وفي محاولة منه من أجل رفع الضغط وكل الانتقادات التي تلقاها عقب اختياره الأخير، شدد الإدريسي على أن اختياره للمغرب، “ا يعني أنني ضد هولندا، بل بالعكس، أنا أعشق هذا البلد، الذي ترعرعت فيه وتشبعت بثقافته وقيمه، لكننا في ثقافتنا الإسلامية نتبع الوالد، ووالدي مغربي”.