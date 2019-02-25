سقط على المسرح بعد تسلمه جائزته واصطحب والدته المصرية معه.. أفضل ممثل يخلق الحدث في حفل الأوسكار

تعرض صاحب جائزة أوسكار أفضل ممثل في النسخة الـ91، رامي مالك، لموقف محرج، بعد أن سقط من على المسرح، بعد تسلمه جائزته، صباح اليوم الاثنين.

وسارع المسعفون لتفحص مالك، لكنه كان بخير، وقبل المسؤولين متشكرا لهم، بعد أن تأكدوا من أنه على ما يرام.

مالك حرص على اصطحاب أمه المصرية معه إلى حفل الأوسكار، وأثناء كلمته غالبته الدموع، وقال “يا إلهي، أمي هنا في مكان ما أحبك سيدتي. وأشكر عائلتي لكل هذا. لم يحظَ والدي حتى بفرصة رؤيتي أفعل أي من هذا، لكنني أعتقد أنه يشاهدني من السماء الآن. هذه لحظة تاريخية”.

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وتحدث مالك عن أصوله المصرية، وقال: “أنا ابن مهاجر من مصر، أنا أمريكي من الجيل الأول، ويتم الآن كتابة قصتي، ولا يمكنني أن أكون أكثر امتنانا لكل واحد منكم، ولكل من يؤمن بي في هذه اللحظة، إنه شيء سأثمنه لبقية حياتي”.

وفاز مالك بالأوسكار بعد دوره في فيلم” الملحمة البوهيمية”، الذي جسد فيه شخصية المطرب الراحل “فريدي ميركوري”، أحد أعضاء فرقة الروك البريطانية “كوين”.

وحصد فيلم الملحمة البوهيمية ثلاث جوائز في الأوسكار، هي جائزة أفضل سيناريو، وأفضل مونتاج صوتي، وأفضل خلط صوتي.