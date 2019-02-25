التجمع الوطني يقدم شكوى ضد الصحافي عاميت سيغال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدم رئيس قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، إمطانس شحادة، اليوم الإثنين، شكوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت والقناة التلفزيونية "شركة الأخبار-12" ضد الصحافي عاميت سيغال.

وجاءت الشكوى بعد أقوال سيغال خلال البرنامج الحواري على قناة 12 "لقاء الصحافة" وفي مقاله في "يديعوت أحرونوت" يوم الجمعة والسبت الفائتين، نعت فيهما التجمّع "تنظيم إرهابي بتمويل قانون الأحزاب".

وصرح د. شحادة في توجهه أن "هذه الأقوال تتجاوز حدود حرية التعبير والصحافة. فإن هذه التصريحات تدعو لإلغاء شرعية التجمع وتحرض ضده، وبالتالي نطالبه ونطالب صحيفة "يديعوت أحرونوت" وقناة 12" بتقديم ونشر اعتذار."

وأكد أن تصريحات سيغال في وسائل الإعلام الأكثر شعبية، في ظل التحريض والعداء المعلن تجاه المجتمع الفلسطيني في الداخل عامة وضد التجمع بشكل خاص، تحريض واضح على العنف ضد قيادة الحزب ومؤيديه، وبالتالي فإن تحريض سيغال ليس محظورا فحسب، بل أيضا خطير للغاية.