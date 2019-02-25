ورشة لتعليم رسم الماندالا في الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

يستضيف مقهى ليوان الثقافي المُرشدة والمعالجة بالفنون الإبداعية مليحة حنا-دكور في ورشة عمل لتعليم رسم الماندالا.



تقو المعالجة المشرفة على الورشة إن الإبداع في خلق ماندالا خاصة بك هي عملية علاجية بالفن بإمكانها أن تصلك بأعماقك وتسهل عليك التواصل مع نفسك والرضا عنها.



ما هي الماندالا؟

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الماندالا، أي ما يسمى بفن البهجة هو فن رسم آسيوي علاجيّ، استخدمت من قبل الديانات الهندوسية والبوذية، وتعني كلمة ماندالا بالسنسكريتية الدائرة أو القرص، لكنها تستخدم الآن في الفنون الهندسيّة الرمزية، أو الميتافيزيقية. ويستخدم فن الماندالا كإحدى تقنيات العلاج النفسي والعلاج بالفنّ في تحرير الضغط والقلق والتوتّر.

موعد الورشة: السبت، 02 آذار (مارس) 2019، الساعة 17:00.

للتواصل والتسجيل، اتصلوا على الرقم التالي: 046283511.