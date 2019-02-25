مبادرة تشجيع الصحافة الاستقصائية | أمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

يعلن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة -أمان عن فتح باب التقدم لمبادرة تشجيع التحقيقات الاستقصائية في قضايا مرتبطة بمكافحة الفساد، وذلك من خلال تعبئة النموذج الأولي لإبداء الرغبة في التقدم.

وسوف يقوم أمان بعقد ورشة إعداد وتهيئة لجميع المتقدمين في الأسبوع الثاني من شهر آذار 2019، بهدف مناقشة المبادرة والخطوات التي ستمر بها. وبناء على هذا الاجتماع، سيتم منح الإعلاميات والإعلاميين فرصة صياغة فرضيات لتحقيقات استقصائية، والتي سيتم دراستها وتقييمها من قبل لجنة متخصصة في ائتلاف أمان استنادا إلى معايير محددة.

معايير تقييم فرضيات التحقيقات الاستقصائية

• قضية التحقيق مرتبطة بأحد أشكال الفساد (30 علامة).

• القضية المثارة تهم فئات واسعة من الناس (20 علامة).

• تشير الفرضية إلى وجود جهة ما لها مصلحة فى بقاء تجاوز ما طي الكتمان ( 10 علامات).

• إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بالقضية، بالجهد المناسب. ( 15 علامة).

• أصالة القضية، أي أن يتم تناولها لأول مرة، إلا إذا كان تناولها من زاوية جديدة ويحقق كشفًا جديدًا (15 علامة).

• تظهر نمطًا لمشكلة متكررة، ولا تعتمد على حادثة واحدة معزولة تؤثر على شخص واحد. (10 علامات).

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آخر موعد للتقديم: الجمعة، 01 آذار (مارس) 2019.

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