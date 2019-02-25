تحريض إسرائيلي على الحركة الإسلامية وجمعية الأقصى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وظفت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلي قضية فتح "باب الرحمة" للتحريض على الحركة الإسلامية الجنوبية وجمعية الأقصى، وجاء التحريض الأخير، عبر صحيفة " يسرائيل هيوم "، اليوم الإثنين، بتوجيه الاتهام نحو الحركة والجمعية لرعاية الأوقاف والمقدسات، وتحميلهما مسؤولية التصعيد الأخير في القدس المحتلة وبالتعاون مع دائرة الأوقاف.

وحملت الصحيفة الحركة الإسلامية وجمعية الأقصى وبالتعاون مع دائرة الأوقاف مسؤولية التصعيد الأخير في القدس، فيما يتعلق بإعادة فتح مصلى باب الرحمة أمام المصلين، بعد أن أغلقته سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2003 بقرار قضائي.

وكتبت الصحيفة في تحريضها: "الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية في إسرائيل، وجمعية الأقصى التي ينتمي لها أبناء هذه الحركة، كانوا عاملا بارزا في التصعيد الأخير".

Advertisements

كما قامت جمعيات يمينية متطرفة، على رأسها جمعية "لاخ يروشاليم"، بالإنضمام إلى جوقة التحريض، على الحركة ولجنة الوقف، حيث جاء في بيان نشره رئيس هذه الجمعية "مؤور تسيمح": "سماح إسرائيل بالصلاة في الغرف التي استخدمت على يد المنظمات الإرهابية حتى عام 2003 والتي أغلقت بأمر قضائي، بعد أعمال الشغب التي نظمها الوقف وجمعية الأقصى الذراع التابعة للحركة الإسلامية الجنوبية الأسبوع الأخير في باب الرحمة، هو أمر يمس مسًّا خطيرًا بالسيادة الإسرائيلية على القدس".

وفي ردها على حملات التحريض اليمينية ضدها، أكدت الحركة الإسلامية على أن "من يصعد هو الاحتلال وأن أبناءها وناشطي جمعية الأقصى سيواصلون الرباط في المسجد الأقصى للقيام بواجبهم الشرعي والوطني والإنساني في الدفاع عن مقدساتنا وعن حقنا بفتح باب الرحمة واستعادة الوضع الراهن فيه كما كان قبل إغلاقه عام 2003".

وتؤكد أيضا على أن "فتح باب الرحمة والصلاة في ساحاته هو ما يؤدي لتهدئة التوتر ونزع فتيل التصعيد الأخير".