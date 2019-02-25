"سوني" تُطلق هواتف بشاشات من عالم السينما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت شركة "سوني" اليابانية، اليوم الإثنين، سلسلة هواتف جديدة، استغلت في تطويرها، خبرتها بالعمل في مجال صناعة السينما، حيث زودتها بشاشات أبعادها 21:9 التي تستخدم في تصوير الأفلام وعرضها.

وتأتي هذه الهواتف الجديدة، في إطار محاولات الشركة اليابانية لإعادة مجدها السابق، وزيادة مبيعاتها بعد أن تغلبت عليها بشكل ساحق، شركات أميركية وكورية جنوبية وصينية.

وأعلنت الشركة عن هاتف "إكسبيريا 1"، خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة اليوم، وهو هاتف به شاشة بتقنية الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء "أو إل إي دي"، والتي تعمل بتقنية المدى الديناميكي العالي "إتش دي آر"، وقامت بتحسينها باستخدام تقنية تلفزيون "برافيا" الذي تصنعه "سوني".

ولديه أيضا القدرة على التقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو بجودة "4 كيه" بأبعاد 21:9.

وقال رئيس قسم الهواتف في "سوني"، ميتسويا كيشيدا، إن الشركة تتمتع بإرث غني في تلبية المطالب التكنولوجية لصناع أفلام محترفين من حيث الصوت والصورة.

Advertisements

وأضاف في المؤتمر أن الهاتف الجديد سوف "يوفر تقنيات أصيلة بخصائص عديدة على مستوى احترافي لإتاحة خبرات من الترفيه لا يقدمها إلا سوني".

واستخدمت "سوني" أبعاد 21:9 في هاتفين من الفئة المتوسطة هما "إكسبيريا 10" و"إكسبيريا 10 بلاس".

وقال المحلل في هذه الصناعة باولو بسكاتوري، إن الهواتف الجديدة "خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن لا تزال سوني تواجه تحديات هائلة في منافسة خصوم يقدمون هواتف جديدة غنية بالمميزات الجديدة وبأسعار قوية".

وخص بالذكر "صانعي الهواتف الذكية الآسيويين الذين يتحركون بسرية وتنمو حصصهم السوقية بسرعة كبيرة، وهو ما أكده أحدث ما أعلنت عنه شركتا هواوي وشاومي".

وأعلنت الشركتان الصينيتان في المؤتمر يوم أمس الأحد، عن هاتفين من الجيل الخامس. وأثارت "هواوي"، التي تنافس "آبل" لاحتلال المركز الثاني في مبيعات الهواتف الذكية بعد "سامسونج" المتصدرة، ضجة بهاتف ذكي قابل للطي.