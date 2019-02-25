انت الان تتابع تفاصيل خبر مصرع 8 صوماليات في هجوم مسلّح جنوب مقديشو والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 25 فبراير 2019 03:46 مساءً - لقيت 8 عاملات نظافة مصرعهن في إطلاق نار من قبل مجهولين بإقليم جنوب غربي الصومال، غير بعيد عن العاصمة مقديشو.

وأفادت مصادر صحفية بأن الصوماليات قُتلن بعد إطلاق مسلحين مجهولين النار بشكل عشوائي على مجموعة من العمال كانوا يشاركون في حملة تنظيف بمنطقة "حواء عبدي"، على بعد 18 كم جنوبي مقديشو.

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واتهم مسؤول في إدارة إقليم جنوب غربي الصومال حركة الشباب بصلتها في تنفيذ هذا الهجوم الذي أودى بمقتل عاملات نظافة وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وقال محافظ إقليم شبيلي السفلى (جنوب)، محمد إبراهيم، لوسائل إعلام محلية: إن "هذا الهجوم الفظيع يحمل بصمات حركة الشباب، التي غالباً ما تستهدف المدنيين العزل".

وتنظيم "الشباب" هو حركة جهادية صومالية تتبع فكرياً تنظيم القاعدة، الذي يتزعّمه أيمن الظواهري، وتصنّفه واشنطن على لوائح الإرهاب.