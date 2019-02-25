شكرا لقرائتكم خبر عن "قسد" تسلم السلطات العراقية 14 داعشيا فرنسيا والان مع التفاصيل
تسلمت السلطات العراقية 14 مسلحا فرنسيا في تنظيم داعش الإرهابي من قوات سوريا الديموقراطية التي تشن هجوما لطرد التنظيم الإرهابي من آخر معاقله في شرق سوريا.
ولم يؤكد المصدر نفسه ما إذا كان هؤلاء سيحاكمون في العراق أو ستتم إعادتهم إلى بلدهم الأصلي.
إلى ذلك، أكد الخبير في الجماعات الإرهابية والمطلع على الشؤون الأمنية العراقية هشام الهاشمي إن هؤلاء الإرهابيين "ليس بينهم قياديون وهم قاتلوا ضد القوات العراقية خلال معارك الشطر الغربي من الموصل".
وذكر الهاشمي أن هؤلاء "يمتلكون كنزا من المعلومات عن الهيئات الخارجية لداعش في أوروبا، وشبكات الإرهابيين الفرنسيين وشبكات التجنيد".
ولفت الخبير العراقي إلى أن عملية التسليم تمت "بالتعاون مع التحالف الدولي".
وأعلنت السلطات العراقية الأحد أنها تسلمت منذ الخميس ما مجموعه 280 مسلحا عراقيا في تنظيم داعش الإرهابي من قوات سوريا الديمقراطية.
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