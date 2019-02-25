شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يبدأ إجراءات لتمديد عقوبات إيران والان مع التفاصيل
قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إنهم بدأوا الإجراءات الإدارية لتمديد العقوبات المفروضة على إيران بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، لم تسمه، أن العقوبات الحالية تنتهي يوم 13 أبريل/نيسان المقبل وسيتم تمديدها بشكل قانوني.
وذكر أن الأمر يتعلق بتمديد العقوبات المفروضة على مسؤولين إيرانيين بسبب تورطهم في انتهاكات لسجل حقوق الإنسان .
وتستهدف العقوبات 82 شخصا من مسؤولي النظام الإيراني وإحدى المؤسسات، إضافة إلى حظر تصدير معدات قد تستخدم في القمع الداخلي وأجهزة تستخدم لمراقبة الاتصالات.
ويتصدر كبار مسؤولي القضاء والأمن والعسكر، قائمة المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان، رأس قائمة العقوبات وبينهم رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق آملي لاريجاني، والمدعي العام والقاضي بمحاكم الثورة أبو القاسم صلواتي، وممثل خامنئي في الحرس الثوري الإرهابي علي سعيد.
وينص القرار على منع هؤلاء المسؤولين والمتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان من السفر، كما ينص على توقيف أموالهم وأملاكهم.
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