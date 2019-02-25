شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر: تحديد "خليفة" البشير في رئاسيات 2020 بعد رمضان والان مع التفاصيل

قال القيادي البازر في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، أمين حسن عمر، إنه سيتم الإعلان عن بديل الرئيس الحالي، عمر البشير، في انتخابات 2020 بعد شهر رمضان المقبل.

وذكر عمر، خلال تصريحات لجريدة "الانتباهة" السودانية، الصادرة اليوم الإثنين، أن المؤتمر الوطني جاهز لاختيار بديل للرئيس الحالي وسيتم ذلك خلال المؤتمر العام المقبل ( أبريل/نيسان المقبل) للدفع به في انتخابات الرئاسة.

وأوضح أن حزبه غير "مفلس" وغني بالقيادات ولن يعجز مطلقا عن تقديم بديل لعمر البشير مرشحا لرئاسة البلاد العام المقبل.

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ورجح أمين عمر، وهو عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني (أعلى هيئة سياسية)، إمكانية تأجيل المؤتمر العام للحزب إلى ما بعد شهر رمضان.

ولفت إلى أن البشير لم يدفع باستقالته عن الحزب حتى الآن لكنه يتوقع أن يجمد رئاسته للحزب الحاكم.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، بدا المشهد السياسي في السودان مشتعلا إلى حد بعيد، عقب قرارات غير مسبوقة اتخذها رئيس البلاد عمر البشير، قضت بحل حكومة الوفاق الوطني وفرض حالة الطوارئ.

موجة قرارات البشير العاصفة، بدأت على نحو مفاجئ يوم الجمعة الماضي في محاولة لتهدئة الشارع السوداني الذي ينتظم في احتجاجات منذ 19 ديسمبر/كانون الثاني الماضي ضد تردي الأوضاع الاقتصادية ومطالبات بتنحي الحكومة.