متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - رامى مالك الاكثرا بحثاً فى العالم .. كندا فى الغرب .. وبورسعيد فى مصر .. والشارقة فى السعودية

أظهر محرك البحث جوجل تريندس ان الممثل الأمريكى ذا الأصول المصرية "رامى مالك" الاكثر بحثاً فى العالم الغربى والعربى بعد فوزه بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره فى فيلم Bohemian Rhapsody.

وقد أظهر البحث أن كندا أولى الدول الغربيه، بحثاَ عن رامى مالك وتاتى فى المرتبة الثانية الولايات المتحدة والمكسيك فى المركز الثالث وكوستاريكا فى المركز الرابع عقب حصول فيلم Bohemian Rhapsody على 4 جوائز، هى أفضل ممثل وأفضل مونتاج وأفضل مكساج وأفضل مونتاج صوتى.

وفى مصر جاء تحليل جوجل تريندس ان محافظة بورسعيد، هى المحافظة الاكثر بحثاَ عن أخبار رامى مالك، عقب حصولة على جائزة الأوسكار، لأفضل ممثل عن دوره فى فيلم Bohemian Rhapsody، وجاءت محافظة الإسماعيلية، فى المرتبة الثانية من حيث البحث عن أخبار رامى مالك، بينما جاءت القاهرة فى المركز الثالث، ومحافظة الجيزة فى المركز الرابع.

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اما فى المملكة العربية السعودية، فاحتلت مدينة الشارقة المركز الاول، فى البحث عن اخبار الممثل رامى مالك، وجاءت المدينة المنورة فى المركز الثانى بحثاَ عن اخبار رامى مالك، عقب حصولة أوسكار 2019.

ويوثق فيلم Bohemian Rhapsody أحداث السنوات التي قادت فرقة Queen لظهورها الأسطوري بالحفلة الموسيقية التابعة لإذاعة (Live Aid) عام 1985.