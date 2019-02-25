أعلن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، اعتماد خطط جديدة لإسكان المواطنين بقيمة 32 مليار درهم (نحو 8.71 مليار دولار) لإنشاء 34 ألف وحدة سكنية خلال الست سنوات القادمة.
وجاء القرار عقب جولة ميدانية جرت اليوم اطلع خلالها محمد بن راشد على مشاريع سكنية قيد التنفيذ، كذلك أوعز برفع سقف راتب مستحقي المنح الإسكانية من 10 إلى 15 ألف درهم، ورفع قروض مساكن المواطنين في المجمعات السكنية إلى 1.2 مليون درهم.
وكانت الإمارات أعلنت عن شطب ديون مستحقة على مواطنيها تزيد عن 100 مليون دولار، في خطوة تم اتخاذها لضمان حياة كريمة لجميع الإماراتيين مع أعلى مستوى ممكن من الاستقرار الاجتماعي.
(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شطبها ديون مواطنيها.. الإمارات تقر خطة بنحو 9 مليارات دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.