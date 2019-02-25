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العراق تتسلم 14 داعشيا فرنسيا من قوات سوريا الديمقراطية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلمت السلطات العراقية 14 مسلحا فرنسيا في تنظيم داعش الإرهابي من قوات سوريا الديموقراطية التي تشن هجوما لطرد التنظيم الإرهابي من آخر معاقله في شرق سوريا.

ولم يؤكد المصدر نفسه ما إذا كان هؤلاء سيحاكمون في العراق أو ستتم إعادتهم إلى بلدهم الأصلي.

من جهة ثانية، أكد الخبير في الجماعات الإرهابية والمطلع على الشؤون الأمنية العراقية هشام الهاشمي إن هؤلاء الإرهابيين "ليس بينهم قياديون وهم قاتلوا ضد القوات العراقية خلال معارك الشطر الغربي من الموصل". 

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وأوضح الهاشمي أن هؤلاء "يمتلكون كنزا من المعلومات عن الهيئات الخارجية لداعش في أوروبا، وشبكات الإرهابيين الفرنسيين وشبكات التجنيد". 

ولفت الخبير العراقي إلى أن عملية التسليم تمت "بالتعاون مع التحالف الدولي". 

وأعلنت السلطات العراقية الأحد أنها تسلمت منذ الخميس ما مجموعه 280 مسلحا عراقيا في تنظيم داعش الإرهابي من قوات سوريا الديمقراطية. 

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