انت الان تتابع الأمم المتحدة تحذر من خطاب الكراهية ضد المهاجرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، من تصاعد خطاب الكراهية ضد الأجانب والمهاجرين واللاجئين الذين يتم وصمهم بالإرهاب، وضد الإسلام، لافتا إلى أن هذه الظاهرة هى خطر يحيط بالديمقراطية ويتفشى بشكل واضح من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتغذيها أحزاب كانت منبوذة ويزداد نفوذها الآن، معربا عن قلقه من تراجع حقوق الإنسان في أماكن عديدة من العالم وظهور توجهات مقلقة في هذا الخصوص، مؤكدًا ضرورة الاعتراف بترابط الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية وغيرها.

وأشار جوتيريش في كلمة له خلال افتتاح الجزء رفيع المستوى ضمن أعمال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن الانتهاكات للحقوق الاقتصادية والسياسية وتدهور الظروف الحياتية كانت وراء عدد كبير من النزاعات والصراعات التى يشهدها العالم اليوم. وأضاف أن الفقر هو إنكار لحقوق الإنسان وأنه

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