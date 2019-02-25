انت الان تتابع الأمم المتحدة تحذر من خطاب الكراهية ضد المهاجرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، من تصاعد خطاب الكراهية ضد الأجانب والمهاجرين واللاجئين الذين يتم وصمهم بالإرهاب، وضد الإسلام، لافتا إلى أن هذه الظاهرة هى خطر يحيط بالديمقراطية ويتفشى بشكل واضح من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتغذيها أحزاب كانت منبوذة ويزداد نفوذها الآن، معربا عن قلقه من تراجع حقوق الإنسان في أماكن عديدة من العالم وظهور توجهات مقلقة في هذا الخصوص، مؤكدًا ضرورة الاعتراف بترابط الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية وغيرها.
وأشار جوتيريش في كلمة له خلال افتتاح الجزء رفيع المستوى ضمن أعمال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن الانتهاكات للحقوق الاقتصادية والسياسية وتدهور الظروف الحياتية كانت وراء عدد كبير من النزاعات والصراعات التى يشهدها العالم اليوم. وأضاف أن الفقر هو إنكار لحقوق الإنسان وأنه
وأشار جوتيريش في كلمة له خلال افتتاح الجزء رفيع المستوى ضمن أعمال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن الانتهاكات للحقوق الاقتصادية والسياسية وتدهور الظروف الحياتية كانت وراء عدد كبير من النزاعات والصراعات التى يشهدها العالم اليوم.
وأضاف أن الفقر هو إنكار لحقوق الإنسان وأنه رغم التقدم الذي أحرزه العالم في مكافحة الفقر المدقع فإن نواتج النمو الاقتصادي لا تزال غير موزعة بإنصاف وأن هناك حفنة من الناس تملك نصف ثروة العالم.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق إزاء ما اعتبره تقليصا للمساحة المتاحة للمجتمع المدنى وكذلك تهديد الناشطين، داعيا إلى وضع حد للأعمال الانتقامية التي تجري بحقهم، كما أكد أهمية وقف الإفلات من العقاب في الجرائم التي ترتكب ضد الصحفيين.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تحذر من خطاب الكراهية ضد المهاجرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.