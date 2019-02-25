انت الان تتابع بنجلاديش تكشف تفاصيل حول مختطف الطائرة: مسدس مزيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشفت شرطة بنجلاديش، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة حول محاولة رجل من بنجلادش اختطاف طائرة كانت متجهة إلى الإمارات يوم الأحد.وقالت الشرطة في بيان: إنه "وبناءً على التحقيقات، تبين أن الرجل الذي حاول اختطاف الطائرة بطاقمها وركابها كان يعاني من اضطرابات نفسية"، مشيرة إلى أن الرجل لم يكن مسلحا، لكنه كان يحمل مسدسا مزيفا، ولم تكن معه متفجرات، كما قيل سابقًا. وتمكنت القوات الخاصة مساء الأحد من إنقاذ 148 راكبا وطاقم طائرة البوينج 737-800 التابعة لشركة بيمان بنجلاديش في عملية بمطار شيتاغونج، بعد محاولة اختطاف.

من جهته صرح قاسم ديوان، المفوض بالشرطة في مدينة شيتاغونج بجنوب شرق بنجلاديش: "المسدس الذي كان مع المشتبه به مسدس أطفال، ولم تكن هناك متفجرات حول جسمه".وأضاف ديوان: "لم يكن مُتزنًا من الناحية العقلية على ما يبدو، سمعنا أنه كانت له مشكلة شخصية مع زوجته وطلب التحدث مع رئيسة الوزراء، لكننا ما زلنا نجري