انت الان تتابع الاتحاد الأوروبي يدعو الهند وباكستان لتخفيف التوتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طلب الاتحاد الأوروبي، من باكستان اتخاذ إجراءات واضحة ومستمرة لا تستهدف جميع الجماعات الإرهابية خارج الحدود الوطنية المدرجة في الأمم المتحدة فحسب، بل كذلك الأفراد الذين يزعمون مسؤوليتهم عن الهجمات في أعقاب الهجوم الإرهابي في بولواما، ودعت فيديريكا موجيريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، باكستان والهند للإسراع في تخفيف حدة التوتر الذي تراكم بعد هجوم دامي في إقليم كشمير، بحسب وكالة "رويترز".

وأكدت "موجيريني"، على ضرورة الاستمرار في التصدي للإرهاب بما في ذلك الإجراءات الواضحة والمستمرة التي تستهدف ليس فقط جميع الجماعات الإرهابية خارج الحدود الوطنية المدرجة في الأمم المتحدة، ولكن أيضًا الأفراد الذين يتبنون المسؤولية عن مثل هذه الهجمات".وقالت: إن "سياسة الاتحاد الأوروبي دأبت على تشجيع الحوار

Advertisements