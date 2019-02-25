الاتحاد الأوروبي يدعو الهند وباكستان لتخفيف التوتر

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طلب الاتحاد الأوروبي، من باكستان اتخاذ إجراءات واضحة ومستمرة لا تستهدف جميع الجماعات الإرهابية خارج الحدود الوطنية المدرجة في الأمم المتحدة فحسب، بل كذلك الأفراد الذين يزعمون مسؤوليتهم عن الهجمات في أعقاب الهجوم الإرهابي في بولواما، ودعت فيديريكا موجيريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، باكستان والهند للإسراع في تخفيف حدة التوتر الذي تراكم بعد هجوم دامي في إقليم كشمير، بحسب وكالة "رويترز".
وأكدت "موجيريني"، على ضرورة الاستمرار في التصدي للإرهاب بما في ذلك الإجراءات الواضحة والمستمرة التي تستهدف ليس فقط جميع الجماعات الإرهابية خارج الحدود الوطنية المدرجة في الأمم المتحدة، ولكن أيضًا الأفراد الذين يتبنون المسؤولية عن مثل هذه الهجمات".وقالت: إن "سياسة الاتحاد الأوروبي دأبت على تشجيع الحوار
وأكدت "موجيريني"، على ضرورة الاستمرار في التصدي للإرهاب بما في ذلك الإجراءات الواضحة والمستمرة التي تستهدف ليس فقط جميع الجماعات الإرهابية خارج الحدود الوطنية المدرجة في الأمم المتحدة، ولكن أيضًا الأفراد الذين يتبنون المسؤولية عن مثل هذه الهجمات".
وقالت: إن "سياسة الاتحاد الأوروبي دأبت على تشجيع الحوار بين باكستان والهند لتسوية الخلافات".
وازداد التوتر بين الجارتين النوويتين، الهند وباكستان، على خلفية التفجير الانتحاري الذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا من قوات الأمن الهندية في الشطر الهندي من إقليم كشمير في 14 فبراير الجاري، وهو ما دفع الهند إلى التحذير بخفض كميات المياه التي تتدفق عبر أنهارها الى باكستان، وقال وزير النقل الهندي نيتين غادكاري: "حكومتنا قررت وقف حصتنا من المياه التي كانت تتدفق إلى باكستان".
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