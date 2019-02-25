انت الان تتابع سول: قمة «ترامب وكيم» قد تنهي الحرب الكورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية كيم ايوي كيوم اليوم الاثنين: إن "الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد تتفقان على كيفية الإعلان عن نهاية الحرب الكورية في القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والمقرر عقدها في العاصمة الفيتنامية هانوي". وأشار إلى أنه يمكن أن تكون هناك طرق عديدة للإعلان عن نهاية الحرب، معلنا عن ترحيب حكومته بأي شكل من أشكال الإعلان بانتهاء الحرب، بحسب "وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقال كيم خلال مؤتمر صحفي "أعتقد أن الإمكانية مفتوحة، لا توجد طريقة لمعرفة نوع الإعلان الذي قد يكون، لكنني أعتقد أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد تتوصلان إلى اتفاق حول الإعلان عن نهاية الحرب بأي درجة".وأوضح أن الكوريتين ربما تكونان قد أعلنتا بالفعل عن نهاية الحرب عندما وقعت جيوشهما على اتفاقية