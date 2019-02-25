انت الان تتابع بريطانيا ستحظر جماعة حزب الله اللبنانية بالكامل وتصنفها كمنظمة إرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد

قالت بريطانيا اليوم الاثنين إنها ستحظر جماعة حزب الله اللبنانية وتضيفها بالكامل، بما في ذلك حزبها السياسي، إلى قائمتها بالمنظمات الإرهابية المحظورة.

وقال وزير الداخلية ساجد جاويد "جماعة حزب الله مستمرة في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحها العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي".

وأضاف "لذلك، اتخذت قرار حظر الجماعة بأكملها".