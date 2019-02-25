"الخليج": تفاؤل أمريكي - كوري شمالي بتحقيق اختراق

ذكرت صحيفة إماراتية "أن يغادر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بلاده إلى فيتنام بالقطار المصفح، مروراً بالصين لعقد القمة الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي، قاطعاً مسافة أربعة آلاف كيلومتر، فذلك ليس جديداً على عائلة كيم".

وأوضحت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" إذ إنه يسير على خطى جده كيم إيل سونج الذي سافر بالقطار إلى روسيا عام 2001، قاطعاً مسافة حوالي 2800 كيلومتر".

وتابعت "لكن لماذا تم اختيار فيتنام مكاناً للقمة الثانية، بعد سنغافورة التي شهدت القمة الأولى في 12 يوليو/ تموز من العام الفائت؟".

ومضت "هناك وجهتا نظر بهذا الخصوص، أمريكية تقول إن ترامب اختار هانوي كي تكون نموذجاً مستقبلياً لكوريا الشمالية إذا ما تخلت عن برنامجها النووي، إذ تعمل فيتنام حالياً على انفتاح اقتصادها، بينما تبقي على نظامها الاشتراكي، وهي تنعم بنمو اقتصادي سريع، فيما تنمو تبادلاتها التجارية مع عدو الأمس، الولايات المتحدة. أما وجهة النظر الكورية الشمالية فتقول إن كيم اختار فيتنام أيضاً لأسباب تاريخية خاصة؛ ذلك أن فيتنام هي دولة صديقة لكوريا الشمالية تاريخياً، كما أن بيونج يانج كان لها دور مع القوات الاشتراكية التي قاتلت القوات الأمريكية إلى جانب الفيتكونغ في ما كان يعرف بفيتنام الجنوبية بين منتصف خمسينات ومنتصف سبعينات القرن الماضي، كما أن جده كيم إيل سونج زار هانوي عام 1958، والتقى الزعيم هو شو منه".

وتقول الصحيفة "إذاً، لكل من ترامب وكيم أسبابه في اختيار هانوي مكاناً لقمتهما الثانية التي تعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لكن ما هي حظوظ هذه القمة من النجاح؟".

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وزادت "هناك تفاؤل أمريكي - كوري شمالي بتحقيق اختراق على طريق إنجاز اتفاق بشأن سلاح كوريا الشمالية النووي إذا ما تم تجاوز خلافات قائمة بشأن شروط الطرفين.

ولفتت إلى أن" من بين أهم العقبات التي يجب حلها، ما يتعلق بشرط كوريا الشمالية التي تربط بين التخلي عن السلاح النووي وإبرام معاهدة سلام مع كوريا الجنوبية بدلاً من اتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ نهاية الحرب الكورية عام 1953، وسحب القوات الأمريكية من الجنوب، والحصول على مساعدات مالية واقتصادية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها بيونج يانج، ثم التأكيد على توفير ضمانات للنظام الكوري الشمالي بعد الاتفاق، تفادياً لتكرار ما حصل في العراق وليبيا".

وبينت أن "هدف واشنطن الأساسي هو نزع سلاح كوريا الشمالية النووي؛ لضمان سلامة الأراضي الأمريكية والحلفاء في المنطقة مثل كوريا الجنوبية واليابان، لكن تلبية مطالب بيونج يانج تحتاج إلى مراجعة استراتيجية لسياسة واشنطن في جنوب شرق آسيا، خصوصاً لجهة الانسحاب العسكري من كوريا الجنوبية، وعلاقة ذلك بالصراع في المنطقة مع الصين".

واختتمت "قد يتم التوصل إلى حلول وسط في بعض القضايا الخلافية من باب تعزيز الثقة، لكن التوصل إلى اتفاق شامل يبدو مستبعداً في القمة الثانية. فالقطار المتوجه إلى هانوي مصفح وهو في طريقه بحثاً عن السلام".