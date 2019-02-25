صحيفة تتحدث عن نجاح الإمارات في إنجاز أهم أسباب تطورها

أكدت صحيفة خليجية، أن "نجاح الإمارات في إنجاز أهم أسباب تطورها وازدهار مسيرتها على الصعد كافة".

وأوضحت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - "المتمثل ببناء الإنسان المتحضر القادر على مواكبة العصر، والمتصالح مع ذاته ومع الآخرين، والمنفتح على العالم بمعظم ثقافاته وعاداته وتقاليده والمتقبل للخلاف كحالة طبيعية للتنوع، وكان الهدف دائماً تأكيد أهمية القيم وجوهر جميع الأديان التي تتطابق بتأكيد أهمية التسامح والمحبة ونبذ العنف والتطرف ورفض الآخر، وهو نهج ثابت منذ أن أرسى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الأسس الأولى للدولة، التي باتت منارة عالمية وقدمت المجتمع الأكثر ترابطاً واحتضاناً لمختلف الجنسيات "206 جنسيات"، تعيش بمنتهى التآخي والانفتاح والتعاون، وهو ما بات مجتمعاً يبعث الأمل لدى جميع أمم الأرض الطامحة لتتنعم شعوبها بالطمأنينة والسلام والأمن دون كل ما يعرقل هذا.

وأوضحت أن هذه التجربة الحضارية الأساس فيها هو الإنساني العصري المتمكن الذي يتعلم منذ بداية حياته القيم الأصيلة في المجتمع الإماراتي، فضلاً عن الكثير من المبادرات التي تطلقها القيادة الرشيدة وتكون رسالتنا لجميع الدول، انطلاقاً من رغبة حقيقية بدعم جميع شعوب الأرض ودفعها للعمل على إيجاد عقول متحررة لا تعيش في قيود داخلية تمنع قبولها للآخر أو تعيق تقدمها، وخلال ذلك كانت الجهود دائماً تؤكد أهمية التعاون المشترك لمواجهة الإرهاب والقضاء على هذه الظاهرة التي لا يستثني تهديدها أحداً، وهي تحدٍ للبشرية جمعاء.

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وأضافت أن الدولة قد أكدت خلال جميع المناسبات، أن العقل المنفتح ورفده بمناهج تعليمية صحيحة تواكب النهضة والتطور والتقدم وتؤكد أهمية القيم، كفيل بنجاح الرهان الأهم على العنصر البشري الذي يقوم بدوره في مسيرة التنمية، وأثمرت جهود الدولة في تعزيز هذا النهج، إدراكاً عميقاً من قبل الشباب لكل التحديات وسبل التعامل معها، وأثبت الجميع أن تحصين العقول هو تحصين للوطن، وهو ما يتم دعمه بالمبادرات التي تخدم توجه جميع الشعوب، والمراكز المخصصة لهذه الغاية، ولاشك أن تجربة مركز "هداية" حالة منها، فضلاً عن ما تؤمنه الإمارات من حرية للمعتقد لجميع المقيمين على أرضها، والتنعم بجو دائم من التسامح.

وذكرت أن استضافة أبوظبي لـ"المؤتمر الوزاري الإقليمي الأول لتعزيز الحرية الدينية ودور التعليم والتسامح الديني في مكافحة الفكر المتطرف"، تأتي ضمن الكثير من الجهود العالمية التي تقودها أبوظبي، وهي تأتي في عام التسامح، وبعد وقت قصير من قمة تاريخية جمعت بابا الفاتيكان البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وصدور بيان تاريخي غير مسبوق "إعلان أبوظبي للتآخي الإنساني"، الذي يعتبر محطة مفصلية كبرى في جهود البشرية لإبعاد الأفكار الهدامة، وتعزيز حوار الأديان والعمل يداً بيد ليعم السلام العالم.

وقالت "الوطن " في ختام افتتاحياتها إن "المؤتمر الوزاري لتعزيز الحرية الدينية ودور التعليم والتسامح الديني" يدعم كل ما من شأنه تعزيز مناعة العقول في مواجهة جميع محاولات تسميمها أو التأثير عليها، ولاشك أن الجهود الخيرة ستكون أقوى بكثير من دعاة الفتنة والتطرف، لأن قوة الحق دائماً تصرع الباطل وتواكب سريرة النفس البشرية وفق طبيعتها السوية