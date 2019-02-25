صحيفة: العيد في الكويت عيد في الإمارات

قالت صحيفة خليجية، إن العيد في الكويت عيد في الإمارات.. والاحتفال باليوم الوطني في دولة قائد العمل الإنساني صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، هو احتفال بالروح نفسها في ديار "زايد الخير"، بلاد الإنسانية والتسامح، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وتابعت صحيفة" الاتحاد " الصادرة اليوم الاثنين - تابعها" الخليج 365"-"جذور تاريخية راسخة ومتجذرة من التعاون ووحدة المصير المشترك، هكذا هي الإمارات في علاقاتها مع الكويت التي لطالما ساهمت في تعزيز وحدة الخليج العربي.. روابط تمثل نموذجاً يقتدى به لعلاقات التكامل والتشاور وتوحيد المواقف في مختلف قضايا المنطقة، وخطط التعاون الاقتصادي والتجاري والتنمية المستدامة.

وأضافت أن "حب الكويت وأهل الكويت محفور في الأرض والقلوب والتاريخ"..

ومضت "الكويت بتاريخها العريق وفضلها المشهود على الخليج ومواقفها الإنسانية محل اعتزازنا الدائم".. رسالتان متكاملتان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، تعبران عن صوت كل إماراتي في حب دولة الكويت الشقيقة وقائد مسيرتها وراعي نهضتها الشيخ صباح الأحمد.

وهنأت "الاتحاد " الكويت في ختام افتتاحيتها قائلة : " كل عام وأنت بخير وعزة ورفعة وسلام يا كويت المحبة والسلام وأمير الحكمة والإنسانية وشعب الوفاء